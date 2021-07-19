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16:0 - женская команда "Шахтера" провела дебютную игру (видео)

16:0 - женская команда "Шахтера" провела дебютную игру (видео)
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В воскресенье, 18 июля, женская команда "Шахтера" провела свой первый матч в истории. Донецкая команда в товарищеской игре разобралась с киевским коллективом "Еднисть" с невероятным счетом 16:0. 

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Уже вскоре женская команда "Горняков" дебютирует в женской первой лиге Украины, а пока дончанки сыграли в товарищеском поединке. Под каток команде Романа Заева попала "Еднисть". В этой встрече шестью забитыми мячами отметилась Вероника Кожухарь, покер оформила Полина Янчук, а еще по голу на свой счет записали, Кревская, Вегерич, Мохнач, Старухина, Ковб и Молодюк.

К слову, футболистки играли в новой форме команды на сезон 2021/22.

Видеообзор матча женских команд "Шахтер" - "Еднисть":

Отметим, первой официальной игрой дончанок станет игра против "Багиры" в Кропивницком (15.08.2021).

Напомним, мужская команда "Шахтер" стартует в УПЛ 2021/22 матчем с "Ингульцом" (24.07.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" украсил своей символикой Украинский Дом напротив стадиона "Динамо", что вызвало негодование болельщиков "Динамо".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол.
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