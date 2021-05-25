УЕФА показал трофей Лиги Конференций и формат нового еврокубка (видео)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) показал, как выглядит трофей Лиги Конференций, а также рассказал о формате турнира.

На официальной страничке в Instagram УЕФА был опубликован видеоролик, на котором наглядно был показан новый еврокубок. Высота трофея составляет 57,5 см, а вес - 11 кг. Он состоит из 32 шестиугольных прутьев, которые закручиваются от основания вверх.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UEFA (@uefa_official)

Также пресс-служба организации наглядно показала формат нового еврокубка. Так в Лигу конференций ни один участник не будет попадать напрямую. Перед основным групповым раундом командам предстоит пройти три квалификационных раунда. 17 команд попадут в групповую стадию через сито прямого отбора, еще пять коллективов - через путь чемпионов. 10 клубов окажутся в Лиге конференций после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы. В итоге на групповой стадии 32 команды будут разделены на 8 групп по 4 участника. Победители квартетов выйдут в плей-офф, а вторые места разыграют путевку в следующий раунд в матчах с командами, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы. Затем клубы разыграют трофей в двухматчевых дуэлях на вылет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UEFA (@uefa_official)

Лига конференций станет третьим по значимости еврокубков. Турнир создан для того, чтобы маленькие клубы также могли бороться на евроарене и доходили до более поздник стадий. Ожидается, что матчи Лиги конференций будут проводиться по четвергам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА кардинально реформировал Лигу чемпионов.