Стало известно, кто рассудит финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с судьями, которые будут работать в финалах еврокубков сезона 2020/21. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Таким образом, финал Лиги Европы, который состоится в Гданьске 26 мая, обслужит судейская бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном. Помогать ему на бровке будут соотечественники Николя Дано и Сириль Грингор. Резервным арбитром назначен словенец Славко Винчич, а за VAR будут следить французы Франсуа Летексье, Жером Брисар, Бенджамин Паже и нидерландец Паулюс ван Бокель. В финале Лиги Европы встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал".

Решающий матч в Лиге чемпионов обслужит судейская бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом. Линейные суди - Пау Себриан Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар, резервный арбитр Карлос дель Серро Гранде. За VAR в финале ЛЧ будут отвечать испанцы Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, Хуан Мартинес Мунуэра, Иньиго Прието Лопес де Сераин и поляк Павел Гиль. Финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Челси" состоится 29 мая. Планируется, что игра пройдет в Стамбуле, однако в Британии хотят перенести игру из Турции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что была представлена форма для арбитров, которые будут работать на Евро-2020.