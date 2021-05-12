Скачать
Среда, 12.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Усику предложили сразиться с "Каменным человеком"
Усику предложили сразиться с "Каменным человеком"
УЕФА начал копать под "Реал", "Барселону" и "Ювентус"
УЕФА начал копать под "Реал", "Барселону" и "Ювентус"
Украинка Федина завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта
Украинка Федина завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта
"Динамо" - "Заря": онлайн финала Кубка Украины
"Динамо" - "Заря": онлайн финала Кубка Украины

Стало известно, кто рассудит финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Стало известно, кто рассудит финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Обновлено 18:56 Сегодня Телеграф Фото: Instagram championsleague

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с судьями, которые будут работать в финалах еврокубков сезона 2020/21. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Зинченко зарекся участвовать в конфликтах на поле после стычки с футболистом ПСЖ (видео)

Таким образом, финал Лиги Европы, который состоится в Гданьске 26 мая, обслужит судейская бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном. Помогать ему на бровке будут соотечественники Николя Дано и Сириль Грингор. Резервным арбитром назначен словенец Славко Винчич, а за VAR будут следить французы Франсуа Летексье,  Жером Брисар, Бенджамин Паже и нидерландец Паулюс ван Бокель. В финале Лиги Европы встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал".

Решающий матч в Лиге чемпионов обслужит судейская бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом. Линейные суди - Пау Себриан Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар, резервный арбитр Карлос дель Серро Гранде. За VAR в финале ЛЧ будут отвечать испанцы Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, Хуан Мартинес Мунуэра, Иньиго Прието Лопес де Сераин и поляк Павел Гиль. Финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Челси" состоится 29 мая. Планируется, что игра пройдет в Стамбуле, однако в Британии хотят перенести игру из Турции

Ранее "Телеграф" сообщал, что была представлена форма для арбитров, которые будут работать на Евро-2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 150

Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинец Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити"
02 Малиновский надолго в "Аталанте": жена футболиста связывает себя с Бергамо
03 Очаровательная невеста футболиста "Шахтера" утешила любимого после операции (фото)
04 На президента украинского футбольного клуба совершено покушение
05 "Динамо" бесплатно подпишет лучшего форварда чемпионата Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь