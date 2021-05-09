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Финская футболистка получила нелепую желтую карточку (видео)

Зинченко зарекся участвовать в конфликтах на поле после стычки с футболистом ПСЖ (видео)

Зинченко зарекся участвовать в конфликтах на поле после стычки с футболистом ПСЖ (видео)
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал свою первую желтую карточку в сезоне, которою он получил в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2020/21 с ПСЖ.

"Необязательная желтая карточка. Судья свистит фол, а я не вижу, каким образом, ногой или рукой Паредес бросил мяч в голову Фодена. Мне показалось, что что он ногой специально ударил в голову Фодена. Я подошел к нему и сказал: "Перестань это делать!". За это он взял меня за шею, а судья это проигнорировал. Я начал объяснять ситуацию: "Как человек специально может такое делать ногой?". А он мне просто дает желтую карточку. Затем ко мне подбегает полкоманды и велит мне успокоиться. Я уже второй раз получаю такую карточку. Все мы учимся на чужих или своих ошибках, и я даю обещание - больше в этих ссорах не участвую. Я ghjcnj хотел заступиться за партнера", - заявил Зинченко в комментарии для своей жены Влады Седан.

"Телеграф" напоминает, что матч "Ман Сити" - ПСЖ завершился уверенной победой хозяев. Таким образом, манчестерский клуб пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет с "Челси". На днях команды провели очный матч в АПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 671

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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.
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