Зинченко зарекся участвовать в конфликтах на поле после стычки с футболистом ПСЖ (видео)

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал свою первую желтую карточку в сезоне, которою он получил в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2020/21 с ПСЖ.

"Необязательная желтая карточка. Судья свистит фол, а я не вижу, каким образом, ногой или рукой Паредес бросил мяч в голову Фодена. Мне показалось, что что он ногой специально ударил в голову Фодена. Я подошел к нему и сказал: "Перестань это делать!". За это он взял меня за шею, а судья это проигнорировал. Я начал объяснять ситуацию: "Как человек специально может такое делать ногой?". А он мне просто дает желтую карточку. Затем ко мне подбегает полкоманды и велит мне успокоиться. Я уже второй раз получаю такую карточку. Все мы учимся на чужих или своих ошибках, и я даю обещание - больше в этих ссорах не участвую. Я ghjcnj хотел заступиться за партнера", - заявил Зинченко в комментарии для своей жены Влады Седан.

"Телеграф" напоминает, что матч "Ман Сити" - ПСЖ завершился уверенной победой хозяев. Таким образом, манчестерский клуб пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет с "Челси". На днях команды провели очный матч в АПЛ.