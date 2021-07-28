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"Динамо" пополнилось новым нападающим

"Динамо" пополнилось новым нападающим
Обновлено 19:13 Сегодня Телеграф УПЛ

Новым игроком футбольного клуба "Динамо" (Киев) стал 28-летний нападающий Владислав Кулач.

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо" в среду, 28 июля.

"После возвращения команды с учебно-тренировочных сборов, проходивших в Швейцарии и Австрии, клуб подписал еще одного новичка. Владислав Кулач провел яркий прошлый сезон за полтавскую "Ворсклу" и хорошо проявил себя во время предсезонной подготовки вместе с командой, произведя положительное впечатление на тренерский штаб киевлян", - говорится в сообщении.

В ФК сообщили, что его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один год.

Владислав Кулач

Также в "Динамо" отметили, что в прошлом сезоне за "Ворсклу" Кулач провел 34 матча, в которых забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

"Кулач будет заявлен за "Динамо" в ближайшее время под номером 28 и сможет принять участие уже в предстоящем матче нашей команды против ровенского "Вереса", который состоится в воскресенье, 1 августа", - добавили в клубе.

Как сообщалось, 23 июля "Динамо" объявило о подписании 22-летнего нападающего сборной Венесуэлы Эрика Рамиреса.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 183

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ФК Динамо К, Контракт, Нападающий, Владислав Кулач.
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