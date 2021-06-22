Бразильский новичок прибыл в расположение "Зари"

Бразильский форвард Гильерме, о подписании которого луганская "Заря" объявила в начале мая этого года, официально присоединился к клубу. Сегодня фотография футболиста с генеральным директором клуба Станиславом Огановым появилась в официальном Инстаграме "чёрно-белых".

Гильерме 11 июня исполнилось 18 лет, а контракт с экс-форвардом юношеских и молодёжных команд "Ботафого" подписан на 3 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Футбольный Клуб Заря Луганск (@zoryaluhansk)



"Телеграф" напоминает, что бразильским новичком усилился также донецкий "Шахтёр". Новобранцем "горняков" сегодня стал оборонец Марлон из итальянского "Сассуоло", где ранее работал нынешний тренер "оранжево-чёрных Роберто Де Дзерби. До этого "оранжево-чёрные" подписали также бразильца Педриньо и Лассину Траоре из Буркина-Фасо.