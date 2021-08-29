Селезнев отыграл матч с "Шахтером" без нашивки "Слава Украине! Героям Слава!"

Евгений Селезнев влип в очередной скандал.

Матч 6-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 "Минай" — "Шахтер" завершился скандалом. По информации Sport.ua, украинский нападающий хозяев Евгений Селезнев играл без нашивки УАФ с лозунгом "Слава Украине! Героям Слава!".

Данная нашивка регламентирована Украинской премьер-лигой и обязательна на матчах чемпионата Украины. Эмблема с логотипом УАФ должна находиться по центру футболки между гербом клуба и производителем экипировки. Примечательно, что все остальные футболисты играли с данной нашивкой.

А вот так, к примеру, выглядела форма партнера Селезнева по команде Виктора Лиховидько:

Виктор Лиховидько в матче с "Шахтером"

Отметим, игра завершилась сенсационной ничьей со счетом 1:1. Селезнев отыграл 73 минуты, после чего его заменил Олег Вишневский. К слову, в самом поединке с эмоциями не совладали сразу три футболиста. Главный арбитр встречи Екатерина Монзуль удалила троих игроков: Додо и Марлона из "Шахтера" и Эльдара Кулиева из "Миная".

"Телеграф" напоминает, что Селезнев присоединился к "Минаю" в летнее межсезонье. Ранее игрок со скандалом был убран из "Колоса". К слову, главной целью Евгения является покорение бомбардирского рекорда Максима Шацких и Сергея Реброва. Форварду для этого надо забить 8 голов в чемпионате Украины.