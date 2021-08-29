"Шахтер" умудрился потерять очки с "Минаем", Монзуль удалила троих футболистов (видео)

"Шахтер" провел непростой матч в чемпионате Украины.

В воскресенье, 29 августа, "Шахтер" в рамках матча 6-го тура чемпионата Украины по футболу проводил выездной поединок с "Минаем". Встреча, которая состоялась в Ужгороде на стадионе "Авангард", завершилась со счетом 1:1.

Игра складывалась для "Горняков" не лучшим образом. Уже в дебюте встречи защитник "Шахтера" Марлон получил от главного арбитра встречи Екатерины Монзуль две желтые карточки и покинул поля. Несмотря на это, дончане вышли вперед. На 34-й минуте Лассина Траоре реализовал пенальти. А на 74-й минуте Рустам Ахмедзаде неожиданно сравнял счет. Под занавес встречи Монзуль удалила еще Додо и Кулиева.

"Минай" 1:1 "Шахтер"

Голы: Ахмедзаде 76ʼ — Траоре 34ʼ

Удаление: Кулиев 90+4ʼ — Марлон 15ʼ, Додо 90+4ʼ

Этот результат поднял "Минай" (5 очков) на 11-е место в турнирной таблице УПЛ, "Шахтер" (13 очков) — второй. В следующем туре закарпатская команда сыграет с "Черноморцем", а "Горняки" — с Днепром-1. Базовая дата поединков — 11 сентября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный конкурент "Шахтера" за "золото" в УПЛ — киевское "Динамо" разгромило "Колос", забив команде из Ковалевки семь безответных голов.