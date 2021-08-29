"Шахтар" примудрився втратити очки з "Минаєм", Монзуль видалила трьох футболістів (відео)

"Шахтар" провів непростий матч в чемпіонаті України.

У неділю, 29 серпня, "Шахтар" в рамках матчу 6-го туру чемпіонату України з футболу проводив виїзний поєдинок з "Минаєм". Зустріч, яка відбулася в Ужгороді на стадіоні "Авангард", завершилася з рахунком 1:1.

Гра складалася для "Гірників" не кращим чином. Уже в дебюті зустрічі захисник "Шахтаря" Марлон отримав від головного арбітра зустрічі Катерини Монзуль дві жовті картки і залишив поля. Незважаючи на це, донеччани вийшли вперед. На 34-й хвилині Лассіна Траоре реалізував пенальті. А на 74-й хвилині Рустам Ахмедзаде несподівано зрівняв рахунок. Під завісу зустрічі Монзуль видалила ще і Додо ("Шахтар"), і Кулієва ("Минай").

"Минай" 1:1 "Шахтар"

Голи: Ахмедзаде 76’ — Траоре 34’

Вилучення: Кулієв 90+4 ’- Марлон 15’, Додо 90+4’

Відео голу Траоре:

Видалення Марлона:

Відео голу Ахмедзаде:

Повний відеоогляд зустрічі "Минай" — "Шахтар" буде доступний тут пізніше.

Цей результат підняв "Минай" (5 очок) на 11-е місце в турнірній таблиці УПЛ, "Шахтар" (13 очок) — другий. У наступному турі закарпатська команда зіграє з "Чорноморцем", а "Гірники" — з Дніпром-1. Базова дата поєдинків — 11 вересня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головний конкурент "Шахтаря" за "золото" в УПЛ — київське "Динамо" розгромило "Колос", забивши команді з Ковалівки сім сухих голів.