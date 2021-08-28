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"Динамо" знищило "Колос" з хокейним рахунком (відео)

Автор
М. Корнілов
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"Динамо" знищило "Колос" з хокейним рахунком (відео) Новина оновлена 28 серпня 2021, 21:28
Микола Шапаренко і Карлос Де Пена святкують гол в матчі проти Колоса

"Динамо" зберігає лідерство.

Київське "Динамо" каменя на камені не залишило від "Колоса". У суботу, 28 серпня, "Біло-сині" в рамках матчу 6-го туру обіграли клуб з Ковалівки. Зустріч, яка проходила на НСК "Олімпійський" в Києві, завершилася з хокейним рахунком 7:0 на користь столичної команди.

За "Динамо" голами відзначилися Карлос Де Пена (5’, 39’), Микола Шапаренко (9’), Томаш Кендзьора (25’), Віталій Буяльський (34’) і Віктор Циганков (45’, 67’). Особливо красивим вийшов гол у виконанні Буяльського. Віталій не став бити на силу з лінії штрафної, а в стилі Мессі переправив м’яч прямо в "дев’ятку".

Відео голу Де Пени:

Відео голу Шапаренко:

Відео голу Кендзьори:

Відео голу Буяльського:

Відео другого голу Де Пени:

Відео голу Циганкова:

Відео другого голу Циганкова:

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Ця перемога дозволила "Динамо" (16 очок) залишитися одноосібним лідером в чемпіонаті України, "Колос" (5 очок) — 11-й. У наступному турі "Біло-сині" зіграють з "Металістом-1925", а "Хлібороби" проведуть домашній поєдинок з "Маріуполем". Базова дата матчів — 11 вересня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" дізналося імена всіх суперників по групі в Лізі чемпіонів, а через деякий час і розклад ігор у головному єврокубку. Нагадаємо, "Колос", в свою чергу, провалив єврокубкову кампанію, поступившись у кваліфікації Ліги конференцій "Шахтарю" (Караганда).

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