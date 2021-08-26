"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників по групі Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів Україна представлена двома командами.

У четвер, 26 серпня, в ході жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 представники України дізналися імена суперників.

Київське "Динамо" зіграє в групі Е разом c "Баварією", "Барселоною" і "Бенфікою".

Донецький "Шахтар" потрапив до квартету D, де побореться за вихід з групи з "Реалом", "Інтером" і "Шерифом". Примітно, що в минулому сезоні "Гірники" грали в одній групі і з мадридцями, і з міланцями.

Додамо, що "Шахтар" напередодні жеребкування згідно з рейтингом потрапив в третій кошик, а "Динамо" — в четверту.

Відзначимо, вдруге в груповий етап ЛЧ поспіль потрапили відразу два українських колективи. Кияни завоювали пряму путівку в ЛЧ на правах чемпіона України, а "Гірники" пробилися сюди через сито кваліфікації. Спочатку донеччани розправилися з бельгійським "Генком", а потім здолали "Монако".

До наступного раунду турніру з групи ЛЧ вийдуть по дві кращі команди. Клуби, що зайняли треті місця, зіграють стикові матчі з командами, які стануть другими в групах ЛЄ, а переможці цих протистоянь попадуть до 1/8 фіналу ЛЄ. Четверте місце в Лізі чемпіонів обернеться вильотом з єврокубків.

Нагадаємо, 26 серпня, "Зоря" проведе свій ключовий матч кваліфікації Ліги Європи з "Рапідом". У нас на сайті доступна пряма відеотрансляція цього поєдинку.