"Зоря" — "Рапід": пряма відеотрансляція матчу Ліги Європи

"Зоря" і "Рапід" зіграють за потрапляння в Лігу Європи.

У четвер, 26 серпня, "Зоря" в рамках матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА сезону 2021/22 прийме австрійський "Рапід". Зустріч відбудеться а Запоріжжі на "Славутич-Арені", початок поєдинку — о 19:30 за київським часом. У плеєрі нижче ближче до початку гри буде доступна пряма відеотрансляція матчу.

Пряма відеотрансляція матчу-відповіді раунду плей-офф ЛЄ "Зоря" — "Рапід" від FootballHub:

Луганчани розгромного програли перший матч з рахунком 3:0 (відеоогляд гри), однак не варто забувати, що "Зоря" виглядала краще і не забила лише через нерозторопність футболістів. Якщо "Мужики" покажуть таку ж гру, але з кращою реалізацією, то чудо більш ніж можливо. У будь-якому випадку підопічні Віктора Скрипника гарантували собі участь в єврокубках. У разі успіху "Зоря" потрапить до групи ЛЄ, а в разі невдачі — до групи Ліги конференцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що букмекери абсолютно не вірять в успіх "Зорі" в протистоянні з "Рапідом". Крім того, за грою української команди в прямому ефірі можна стежити і по ТБ.