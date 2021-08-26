Укр

"Заря" - "Рапид": прямая видеотрансляция матча Лиги Европы

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Заря" - "Рапид": прямая видеотрансляция матча Лиги Европы Новость обновлена 26 августа 2021, 09:42
"Заря" - "Рапид"

"Заря" и "Рапид" сыграют за попадание в Лигу Европы.

В четверг, 26 августа, "Заря" в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 примет австрийский "Рапид". Встреча состоится а Запорожье на "Славутич-Арене", начало поединка — в 19:30 по киевскому времени. В плеере ниже ближе к началу игры будет доступна прямая видеотрансляция матча.

Прямая видеотрансляция ответного матча раунда плей-офф ЛЕ "Заря" — "Рапид" от FootballHub:

Луганчане разгромного проиграли первый матч со счетом 3:0 (видеообзор игры), однако не стоит забывать, что "Заря" смотрелась предпочтительнее и не забила только из-за нерасторопности футболистов. Если "Мужики" покажут такую же игру, но с лучшей реализацией, то чудо более чем возможно. В любом случае подопечные Виктора Скрипника гарантировали себе участие в еврокубках. В случае успеха "Заря" окажется в группе ЛЕ, а в случае неудачи — в группе Лиги конференций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры абсолютно не верят в успех "Зари" в противостоянии с "Рапидом". Кроме того, за игрой украинской команды в прямом эфире можно следить и по ТВ.

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