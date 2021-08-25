"Заре" поможет только чудо: букмекеры оценили шансы луганчан пройти "Рапид" в Лиге Европы

Луганская "Заря" является аутсайдером противостояния с "Рапидом".

"Заря" в четверг, 26 августа, проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 против венского "Рапида". Накануне ответного поединка букмекеры оценили шансы команд. По мнению аналитиков Пари-Матч, луганскому клубу нужно чудо, чтобы пройти дальше в еврокубке.

Специалисты считают, что "Заря" — небольшой фаворит ответной встречи, а на победу луганчан можно сделать ставку с коэффициентом 2,28. Триумф австрийцев оценивается в 2,80, а ничья — в 3,85. Наиболее вероятным исходом встречи аналитики считают результат 1:1 (коэффициент 7,60). А вот выход в следующий раунд турнира для "Зари" станет чудом — коэффициент на это событие составляет 12,23 против 1,03 — на выход "Рапида".

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Прогноз букмекеров на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы "Заря" — "Рапид" (данные за 25 августа):

Пари-Матч: (победа "Зари" 2,28 — ничья 3,85 — победа "Рапида" 2,80)

"Телеграф" напоминает, что первый матч между командами, который проходил в Вене, завершился разгромной победой "Рапида" со счетом 3:0. Теперь луганчанам предстоит серьезный вызов — забить больше и не пропустить, чтобы выйти в групповой раунда Лиги Европы. Если "Заря" не преуспеет в этом, то отправится в групповой этап Лиги конференций.