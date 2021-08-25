"Зорі" допоможе тільки диво: букмекери оцінили шанси луганчан пройти "Рапід" в Лізі Європи

Луганська "Зоря" є аутсайдером протистояння з "Рапідом".

"Зоря" у четвер, 26 серпня, проведе матч-відповідь раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА сезону 2021/22 проти віденського "Рапіда". Напередодні поєдинку букмекери оцінили шанси команд. На думку аналітиків Парі-Матч, луганському клубу потрібно диво, щоб пройти далі в єврокубку.

Фахівці вважають, що "Зоря" — незначний фаворит матчу-відповіді, а на перемогу луганчан можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,28. Тріумф австрійців оцінюється в 2,80, а нічия — в 3,85. Найбільш імовірним результатом зустрічі аналітики вважають результат 1:1 (коефіцієнт 7,60). А ось вихід в наступний раунд турніру для "Зорі" стане дивом — коефіцієнт на цю подію становить 12,23 проти 1,03 — на вихід "Рапіда".

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Прогноз букмекерів на матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи "Зоря" — "Рапід" (дані за 25 серпня):

Парі-Матч: (перемога "Зорі" 2,28 — нічия 3,85 — перемога "Рапіда" 2,80)

"Телеграф" нагадує, що перший матч між командами, який проходив у Відні, завершився розгромною перемогою "Рапіда" з рахунком 3:0. Тепер перед луганчанами стоїть серйозний виклик — забити більше і не пропустити, щоб вийти до групового раунду Ліги Європи. Якщо "Зоря" не досягне успіху в цьому, то відправиться у груповий етап Ліги конференцій.