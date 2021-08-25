"Заря" - "Рапид": где и когда смотреть ответный стыковой матч Лиги Европы

"Заря" попытается исправить положение в ответной игре.

В четверг, 26 августа, луганская "Заря" в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 примет венский "Рапид". Встреча состоится в Запорожье на "Славутич-Арене", начало поединка — в 19:30 по киевскому времени. Телеканала "Униан ТВ" покажет игру в режиме-live. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В прямом эфире в Украине матч "Заря" — "Рапид" будет показан на телеканале "Униан ТВ", а также на ОТТ-платформах, у которых вышеназванный канал есть в доступе (oll.tv, megogo и другие). Кроме того, на сайте "Телеграф" будет доступна онлайн видеотрансляция поединка, а по окончании встречи — видео лучших моментов игры.

"Телеграф" напоминает, что первый матч между командами завершился со счетом 3:0 в пользу австрийского коллектива. Несмотря на такой результат, "Заря" играла здорово в атаке, создав огромное количество моментов. В Запорожье подопечные Виктора Скрипника наверняка дадут бой "Рапиду" и попытаются зацепиться за путевку в групповой этап ЛЕ. В случае неудачи украинская команда окажется на групповой стадии Лиги конференций.