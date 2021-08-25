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"Зоря" — "Рапід": де і коли дивитися стиковий матч Ліги Європи

Автор
М. Корнілов
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Автор
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"Зоря" — "Рапід": де і коли дивитися стиковий матч Ліги Європи Новина оновлена 25 серпня 2021, 14:45
"Зоря" — "Рапід"

"Зоря" спробує виправити становище в матчі-відповіді.

У четвер, 26 серпня, луганська "Зоря" в рамках матчу-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2021/22 прийме віденський "Рапід". Зустріч відбудеться в Запоріжжі на "Славутич-Арені", початок поєдинку — о 19:30 за київським часом. Телеканалу "Уніан ТБ" покаже гру в режимі-live. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

У прямому ефірі в Україні матч "Зоря" — "Рапід" буде показаний на телеканалі "Уніан ТБ", а також на ОТТ-платформах, у яких вищезгаданий канал є в доступі (oll.tv, megogo і інші). Крім того, на сайті "Телеграф" буде доступна онлайн відеотрансляція поєдинку, а після закінчення зустрічі — відео кращих моментів гри.

"Телеграф" нагадує, що перший матч між командами завершився з рахунком 3:0 на користь австрійського колективу. Незважаючи на такий результат, "Зоря" грала здорово в атаці, створивши величезну кількість моментів. У Запоріжжі підопічні Віктора Скрипника точно дадуть бій "Рапіду" і спробують зачепитися за путівку в груповий етап ЛЄ. У разі невдачі українська команда попаде до групової стадії Ліги конференцій.

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