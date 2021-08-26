"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по группе Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов Украина представлена двумя командами.

В четверг, 26 августа, в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 представители Украины узнали имена соперников.

Киевское "Динамо" сыграет в группе Е вместе c "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой".

Донецкий "Шахтер" попал в квартет D, где поборется за выход из группы с "Реалом", "Интером" и "Шерифом". Примечательно, что в прошлом сезоне "Горняки" играли в одной группе и с мадридцами, и с миланцами.

Добавим, что "Шахтер" накануне жеребьевки согласно рейтингу попал в третью корзину, а "Динамо" — в четвертую.

Отметим, во второй раз в групповой этап ЛЧ подряд попали сразу два украинских коллектива. Киевляне заработали прямую путевку в ЛЧ на правах чемпиона Украины, а "Горняки" пробились сюда через сито квалификации. Сначала дончане расправились над бельгийским "Генком", а затем одолели "Монако".

В следующий раунд турнира из группы ЛЧ выйдут по две лучших команды. Клубы, занявшие третьи места, сыграют стыковые матчи с командами, которые станут вторыми в группах ЛЕ, а победители этих противостояний окажутся в 1/8 финала ЛЕ. Четвертое место в Лиге чемпионов обернется вылетом из еврокубков.

Напомним, 26 августа, "Заря" проведет свою ключевой матч квалификации Лиги Европы с "Рапидом". У нас на сайте доступна прямая видеотрансляция этого поединка.