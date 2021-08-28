Укр

"Динамо" уничтожило "Колос" с хоккейным счетом (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
62
"Динамо" уничтожило "Колос" с хоккейным счетом (видео) Новость обновлена 28 августа 2021, 22:18
Николай Шапаренко и Карлос Де Пена празднуюn гол в матче против Колоса

"Динамо" сохраняет лидерство.

Киевское "Динамо" камня на камне не оставило от "Колоса". В субботу, 28 августа, "Бело-синие" в рамках матча 6-го тура принимали клуб из Ковалевки. Встреча, которая проходила на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершилась с хоккейным счетом 7:0 в пользу столичной команды.

За "Динамо" голами отметились Карлос Де Пена (5ʼ, 39ʼ), Николай Шапаренко (9ʼ), Томаш Кендзера (25ʼ), Виталий Буяльский (34ʼ) и Виктор Цыганков дубль (45ʼ, 67ʼ). Особенно красивым получился гол в исполнении Буяльского. Виталий не стал бить на силу с линии штрафной, а в стиле Месси переправил мяч прямиком в "девятку".

Эта победа позволила "Динамо" (16 очков) остаться единоличным лидером в чемпионате Украины, "Колос" (5 очков) — 11-й. В следующем туре "Бело-синие" сыграют с "Металлистом-1925", а "Хлеборобы" примут "Мариуполь". Базовая дата матчей — 11 сентября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" узнало имена всех соперников по группе в Лиге чемпионов, а через некоторое время и расписание игр в главном еврокубке. Напомним, "Колос", в свою очередь, провалил еврокубковую кампанию, уступив в квалификации Лиги конференций "Шахтеру" (Караганда).

Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Общество
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Дата публикации
Категория
Во время обстрелов Авдеевки ранения получили девять военнослужащих
Во время обстрелов Авдеевки ранения получили девять военнослужащих
Дата публикации
Категория
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Дата публикации
Категория
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир