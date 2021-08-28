"Динамо" уничтожило "Колос" с хоккейным счетом (видео)

"Динамо" сохраняет лидерство.

Киевское "Динамо" камня на камне не оставило от "Колоса". В субботу, 28 августа, "Бело-синие" в рамках матча 6-го тура принимали клуб из Ковалевки. Встреча, которая проходила на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершилась с хоккейным счетом 7:0 в пользу столичной команды.

За "Динамо" голами отметились Карлос Де Пена (5ʼ, 39ʼ), Николай Шапаренко (9ʼ), Томаш Кендзера (25ʼ), Виталий Буяльский (34ʼ) и Виктор Цыганков дубль (45ʼ, 67ʼ). Особенно красивым получился гол в исполнении Буяльского. Виталий не стал бить на силу с линии штрафной, а в стиле Месси переправил мяч прямиком в "девятку".

Эта победа позволила "Динамо" (16 очков) остаться единоличным лидером в чемпионате Украины, "Колос" (5 очков) — 11-й. В следующем туре "Бело-синие" сыграют с "Металлистом-1925", а "Хлеборобы" примут "Мариуполь". Базовая дата матчей — 11 сентября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" узнало имена всех соперников по группе в Лиге чемпионов, а через некоторое время и расписание игр в главном еврокубке. Напомним, "Колос", в свою очередь, провалил еврокубковую кампанию, уступив в квалификации Лиги конференций "Шахтеру" (Караганда).