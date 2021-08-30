Укр

Футболист Евгений Селезнев объяснил, почему отыграл матч без нашивки "Слава Украине!"

Автор
А. Дворовенко
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Футболист Евгений Селезнев объяснил, почему отыграл матч без нашивки "Слава Украине!" Новость обновлена 30 августа 2021, 11:48
Форвард "Миная" Евгений Селезнев

На инцидент также отреагировала администрация клуба

После матча с "Шахтером" форвард "Миная" Евгений Селезнев влип в скандал из-за отсутствия в его форме нашивки с картой Украины и лозунга "Слава Украине". Футболист отреагировал на критику хейтеров и заявил, что он играл в форме, которую ему выдали.

Об этом вечером в воскресенье, 29 августа, сообщили в Instagram footballuatv.

По словам Селезнева, в его обязанности не входит следить за формой и этим занимается администрация клуба. Саму ситуацию форвард называет "детским садом".

"Поймите меня правильно, я не администратор команды. Я не слежу за футболками. Мне какую дали — я такую и надел. Я не делаю сам себе футболки, а тем более не знаю регламент, что нужно набивать, а что — нет. Я просто не разбираюсь в этом", — заявил футболист.

Кроме того Селезнев отметил, что после этого скандала в клубе ему сказали, что карту Украины и надпись "Слава Украине" ему просто забыли набить и он не понимает, почему претензии полились в его сторону.

Форвард "Миная" возмущен шквалом критики в его сторону, ведь, по его словам, всю жизнь работал на Украину.

"В инстаграме пишут, что я и такой, и сякой. Ребята, я на страну работал всю жизнь. Налоги платил, имя стране делал. И мне такое говорить? Что, мне за каждой надписью следить? Есть люди, которые должны это делать, и это явно не я", — ответил Селезнев хейтерам.

При этом администрация клуба заявила, что футболку Селезнева в день игры пришлось заменить из-за "непредвиденных обстоятельств". ФК "Минай" готов понести штрафные санкции в отношении этой ситуации, а всех виновных обещают наказать.

Как сообщал "Телеграф", матч Шахтер-Минай оказался совсем непростым для горняков. С поля удалили трех футболистов. "Шахтер" потерял защитников Марлоса и Додо, а "Минай" — полузащитника Кулиева. Поединок завершился ничьей со счетом 1: 1.

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