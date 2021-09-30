Успіхи українців, фіаско "Динамо" і рекорд Роналду: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 29 вересня
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День команд-господарок у Лізі чемпіонів.
У середу, 29 вересня, в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 були зіграні матчі 2-го туру, зокрема, "Динамо" на "Мюнхен-Арені" було знищено "Баварією" з рахунком 5:0.
Ігровий день подарував успіхи командам-господаркам, тільки лише "Севілья" не зуміла вдома перемогти, зігравши внічию з "Вольфсбургом". Відзначимо також успіхи українських легіонерів. "Аталанта" з Русланом Маліновським, "Бенфіка" з Романом Яремчуком і "Зеніт" з Ярославом Ракицьким здобули дебютні перемоги у цьому розіграші ЛЧ. Ярослав навіть віддав 2 асисти.
Крім того, Кріштіану Роналду не тільки забив переможний гол у матчі проти "Вільярреала", але і побив рекорд за кількістю проведених ігор у головному єврокубку. На рахунку Кріштіану 178 поєдинків в ЛЧ. Попереднє досягнення належало відомому іспанському воротареві Ікеру Касільясу (177 матчів).
Результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів за 29 вересня:
"Аталанта" — "Янг Бойз" 1:0
"Зеніт" — "Мальме" 4:0
"Баварія" — "Динамо" 5:0
"Бенфіка" — "Барселона" 3:0
"Вольфсбург" — "Севілья" 1:1
"Зальцбург" — "Лілль" 2:1
"Манчестер Юнайтед" — "Вільярреал" 2:1
"Ювентус" — "Челсі" 1:0
З результатами та відеооглядами матчів другого туру ЛЧ за 28 вересня можна ознайомитися у нас на сайті.
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