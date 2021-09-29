Сенсація від Вернидуба і дебютний гол Мессі: результати матчів Ліги чемпіонів 28 вересня (відео)

У Лізі чемпіонів 2021/22 стартував другий тур.

У вівторок, 28 вересня, в Лізі чемпіонів УЄФА були зіграні перші матчі 2-го туру групового раунду сезону 2021/22, зокрема, "Шахтар" в Києві на НСК "Олімпійський" дав бій "Інтеру".

Перший ігровий день 2-го туру приніс чимало цікавих протистоянь. У центральній грі ПСЖ обіграв "Ман Сіті", а новоспечений форвард парижан Ліонель Мессі забив дебютний гол за клуб. Сенсацією дня стала перемога "Шерифа" над "Реалом", при чому молдавський колектив здобув три очки в Мадриді і повністю змінив ситуацію в групі "Шахтаря".

Результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 2021/22 за 28 вересня:

"Аякс" — "Бешикташ" 2:0

"Шахтар" — "Інтер" 0:0

"Боруссія" Д — "Спортинг" 1:0

"Мілан" — "Атлетіко" 1:2

"Порту" — "Ліверпуль" 1:5

ПСЖ — "Манчестер Сіті" 2:0

РБ Лейпциг — "Брюгге" 1:2

"Реал" — "Шериф" 1:2

З результатами та відеооглядами матчів 1-го туру ЛЧ можна ознайомитися у нас на сайті. Перший тур головного єврокубка стартував 14 вересня, а завершився 15 вересня.