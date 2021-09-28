ПСЖ виніс "Ман Сіті" в битві мільярдних складів: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Найдорожчі команди світу зіграли в Лізі чемпіонів.

У вівторок, 28 вересня, відбувся центральний матч другого туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 ПСЖ — "Манчестер Сіті". Зустріч, яка пройшла в Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс", завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Перемогу парижанам принесли точні постріли Ідрісси Гуйє, який в першому таймі вразив ворота "Городян" з близької відстані і Ліонеля Мессі, який влучив у ворота Едерсона фірмовим ударом з лівої в дотик з метрів 16-и. До слова, Мессі забив дебютний гол у новому клубі.

Повний відеоогляд зустрічі:

Відзначимо, склад обох команд, за версією Transfermarkt, коштує близько 2 млпд євро. Вартість ПСЖ — 997,75 млн євро, а МС — 1,05 млрд євро.

"Телеграф" нагадує, що в 1-му турі ЛЧ ПСЖ сенсаційно не зміг обіграти бельгійський "Брюгге" (1: 1), а МС розгромив "РБ Лейпциг" в матчі з 9 голами. У третьому турі парижани зіграють вдома з німецьким колективом, а "Городяни" відправляться в гості до бельгійців. Обидва матчі пройдуть 19 жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" у другому турі головного єврокубка дав бій "Інтеру".