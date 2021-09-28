ПСЖ вынес "Ман Сити" в битве миллиардных составов: видеообзор матча Лиги чемпионов

Самые дорогостоящие команды мира сыграли в Лиге чемпионов.

Во вторник, 28 сентября, состоялся центральный матч второго тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 ПСЖ — "Манчестер Сити". Встреча, которая прошла в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Победу парижанам принесли точные выстрелы Идриссы Гуйе, который в первой тайме поразил ворота "Горожан" с близкого расстояния и Лионеля Месси, поразившего ворота Эдерсона фирменным ударом с левой в касание с метров 16-и. К слову, Месси забил дебютный гол в новом клубе.

Видео гола Идриссы Гуйе:

Видео гола Месси:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Отметим, состав обеих команд, по версии Transfermarkt, равен около 2 млпд евро. Стоимость ПСЖ — 997,75 млн евро, а МС — 1,05 млрд евро.

"Телеграф" напоминает, что в 1-м туре ЛЧ ПСЖ сенсационно не сумел обыграть бельгийский "Брюгге" (1:1), а МС разгромил "РБ Лейпциг" в матче с 9 голами. В третьем туре парижане сыграют дома с немецким коллективом, а "Горожане" отправятся в гости к бельгийцам. Оба матча пройдут 19 октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" во втором туре главного еврокубка дал бой "Интеру".