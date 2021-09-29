Сенсация от Вернидуба и дебютный гол Месси: результаты матчей Лиги чемпионов 28 сентября (видео)

В Лиге чемпионов 2021/22 стартовал второй тур.

Во вторник, 28 сентября, в Лиге чемпионов УЕФА были сыграны первые матчи 2-го тура группового раунда сезона 2021/22, в частности, "Шахтер" в Киеве на НСК "Олимпийский" дал бой "Интеру".

Первый игровой день 2-го тура принес немало интересных противостояний. В центральной игре ПСЖ обыграл "Ман Сити", а новоиспеченный форвард парижан Лионель Месси забил дебютный гол за клуб. Сенсацией дня стала победа "Шерифа" над "Реалом", при чем молдавский коллектив добыл три очка в Мадриде и полностью изменил ситуацию в группе "Шахтера".

Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 2021/22 за 28 сентября:

"Аякс" — "Бешикташ" 2:0

"Шахтер" — "Интер" 0 :0

"Боруссия" Д — "Спортинг" 1:0

"Милан" — "Атлетико" 1:2

"Порту" — "Ливерпуль" 1:5

ПСЖ — "Манчестер Сити" 2:0

РБ Лейпциг — "Брюгге" 1:2

"Реал" — "Шериф" 1:2

С результатами и видеообзорами матчей 1-го тура ЛЧ можно ознакомиться у нас на сайте. Первый тур главного еврокубка стартовал 14 сентября, а завершился 15 сентября.