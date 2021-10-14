Футболист "Динамо" заговорил о победе над "Барселоной"

В "Динамо" хотят добиться максимального результата.

Уже в следующую среду, 20 октября, киевское "Динамо", уступившее недавно "Баварии" (5:0) в Лиге чемпионов, предстоит провести гостевой поединок против "Барселоны". Вингер "Бело-синих" Карлос Де Пена считает, что его команде по плечу обыграть "Сине-гранатовых" на выезде.

Об этом уругвайский футболист поведал в интервью fanday.

По словам футболиста, "Барселона" сейчас далеко не та команда, в которой ранее выступали Хави, Иньеста, Месси и Пуйоль. Сейчас кризис "Сине-гранатовых" очевиден, но недооценки соперника не будет, ведь "Барселона есть Барселона". Де Пена отметил, что "Динамо" должно показать победную игру без демонстрации снисходительного отношения к каталонцам.

"Мы должны приехать на "Камп Ноу" и показать свои наилучшие качества. Мы можем победить Барселону", — заявил футболист.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры абсолютно не верят в успех подопечных Мирчи Луческу в игре, которую можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

К слову, у "Динамо" есть все, чтобы победить более сильного соперника. К примеру, недавно нападающий киевлян забил гол в ворота самой сборной Бразилии.