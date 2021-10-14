Футболіст "Динамо" заговорив про перемогу над "Барселоною"
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В "Динамо" хочуть добитися максимального результату.
Уже в наступну середу, 20 жовтня, київське "Динамо", яка недавно програло "Баварії" (5:0) в Лізі чемпіонів, належить провести гостьовий поєдинок проти "Барселони". Вінгер "Біло-синіх" Карлос Де Пена вважає, що його команді під силу обіграти "Синьо-гранатових" на виїзді.
Про це уругвайський футболіст розповів в інтерв’ю fanday.
За словами футболіста, "Барселона" зараз далеко не та команда, в якій раніше виступали Хаві, Іньєста, Мессі та Пуйоль. Зараз криза "Синьо-гранатових" очевидна, але недооцінки суперника не буде, адже "Барселона є Барселона". Де Пена зазначив, що "Динамо" має показати переможну гру без демонстрації поблажливого ставлення до каталонців.
"Ми повинні приїхати на "Камп Ноу" і показати свої найкращі якості. Ми можемо перемогти Барселону", — заявив футболіст.
Турнірне становище команд:
Раніше "Телеграф" повідомляв, що букмекери абсолютно не вірять в успіх підопічних Мірчі Луческу в грі, яку можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні.
До слова, у "Динамо" є все, щоб перемогти сильнішого суперника. Наприклад, недавно нападаючий киян забив гол у ворота самої збірної Бразилії.
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