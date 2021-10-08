Форвард "Динамо" забив гол Бразилії (відео)

Ерік Рамірес вперше відзначився на такому рівні.

У ніч на 8 жовтня (час київський) збірна Венесуели, за яку виступає нападник "Динамо" Ерік Рамірес, в рамках матчу відбору на ЧС-2022 приймала команду Бразилії. Зустріч, яка проходила на "Олімпійському" стадіоні в Каракасі, завершилася з рахунком 1:3 на користь гостей.

Господарі вийшли вперед вже на 11-й хвилині. Рамірес головою відкрив рахунок після навісу з правого флангу. Потім фортуна тричі посміхнулася бразильцям. За гостей голами відзначилися Маркос Корреа, Габріел Барбоза і Антоні.

Відеоогляд матчу Венесуела — Бразилія:

Ця поразка залишила Венесуелу на останньому місці у відбірній групі. Бразилія йде без втрат (27 очок в 9 іграх).

Турнірна таблиця південноамериканського відбору на ЧС-2022

Нагадаємо, 22-річний Рамірес приєднався до "Динамо" 23 липня 2021 року. Сума відступних за форварда ФК "Дунайcька Cтреда" склала 1,75 млн євро. У поточному сезоні нападник 2 рази виходив на поле у складі киян, відзначившись гольовою передачею і одним голом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" зберегло лідерство в чемпіонаті України завдяки нічиєї з "Шахтарем" (0:0).