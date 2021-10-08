Укр

Форвард "Динамо" забил гол Бразилии (видео)

Автор
Михаил Корнилов
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Эрик Рамирес Новость обновлена 08 октября 2021, 10:27
Эрик Рамирес

Эрик Рамирес впервые отличился на таком уровне.

В ночь на 8 октября (время киевское) сборная Венесуэлы, за которую выступает нападающий "Динамо" Эрик Рамирес, в рамках матча отбора на ЧМ-2022 принимала команду Бразилии. Встреча, которая проходила на "Олимпийском" стадионе в Каракасе, завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Хозяева вышли вперед уже на 11-й минуте. Рамирес головой открыл счет после навеса с правого фланга. Затем фортуна трижды улыбнулась бразильцам. За гостей голами отметились Маркос Корреа, Габриэл Барбоза и Антони.

Видеообзор матча Венесуэла — Бразилия:

Это поражение оставило Венесуэлу на последнем месте в отборочной группе. Бразилия идет без потерь (27 очков в 9 играх).

Турнирная таблица южноамериканского отбора на ЧМ-2022
Турнирная таблица южноамериканского отбора на ЧМ-2022

Напомним, 22-летний Рамирес присоединился к "Динамо" 23 июля 2021 года. Сумма отступных за форварда ФК "Дунайcка Cтреда" составила 1,75 млн евро. В текущем сезоне нападающий 2 раза выходил на поле в составе киевлян, отметившись голевой передачей и одним голом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" сохранило лидерство в чемпионате Украины благодаря ничьей с "Шахтером" (0:0).

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #Сборная Бразилии #Сборная Венесуэлы #Эрик Рамирес
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