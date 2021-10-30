Капитан "Динамо" привез гол в свои ворота, а затем забил два шедевра (видео)

“Динамо" вновь оказалось сильнее "Мариуполя".

В субботу, 30 октября, "Динамо", которое накануне выбило "Мариуполь" (1:2) из розыгрыша Кубка Украины, вновь провело выездной поединок против приазовцев, но на этот раз в рамках матча 13-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22. Встреча прошла в Мариуполе на стадионе имени Бойко и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Победу "Бело-синим" принесли два точных выстрела Сергея Сидорчука с дальней дистанции, а также гол Николая Шапаренко. Однако ситуация в матче поначалу складывалась не в пользу киевлян. Уже на 4-й минуте Дмитрий Мишнев реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Сидорчука в своей штрафной. Еще один гол за "Мариуполь" записал на свой счет Владислав Клименко.

Полный видеообзор встречи:

Эта победа позволила "Динамо" (1-е место, 35 очков) оторваться от "Шахтера" в турнирной таблице УПЛ, "Мариуполь" (4 очка) — последний. В следующем туре киевляне сыграют с "Ворсклой" (06.11.2021), а приазовцы — с "Минаем" (06.11.2021).

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