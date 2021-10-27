Посміхався навіть Луческу: "динамівець" присвятив гол новонародженій дочці (відео)

Артем Шабанов зворушив тренера.

У середу, 27 жовтня, київське "Динамо", яке днями переграло "Дніпро-1" (2:0) у 12-му турі УПЛ, провело гостьовий поєдинок 1/8 фіналу Кубка України сезону 2021/22 проти "Маріуполя". Зустріч відбулася у Маріуполі на стадіоні імені Бойка та завершилася з рахунком 1:2 на користь "Біло-синіх".

Перемогу киянам принесли точні постріли Беньяміна Вербича та Артема Шабанова у першому таймі. За приазовців відзначився Олег Очеретько.

Зазначимо, після точного удару Шабанова "динамівці" спільно присвятили гол новонародженій дочці Артема Аріані, яка з’явилася на світ у середині вересня. Ця дія викликала посмішку у головного тренера киян Мірчі Луческу, якого далеко не завжди можна побачити у гарному настрої під час гри. До речі, Шабанов забив перший м’яч у сезоні.

Відеоогляд матчу "Маріуполь" — "Динамо":

Зазначимо, ця перемога вивела "Динамо" до чвертьфіналу турніру. Туди вже потрапили "Ворскла", яка обіграла "Верес" (1:3), та "Олександрія", яка розгромила "Металіст-1925" (2:5). Поєдинки 1/4 фіналу турніру відбудуться навесні 2022 року.