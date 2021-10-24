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"Був корпус, алло!" Луческу скипів від злості після спірного свистка арбітра (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Мірча Луческу не на жарт розлютився на рефері Новина оновлена 24 жовтня 2021, 20:59
Мірча Луческу не на жарт розлютився на рефері

Головний тренер киян Мірча Луческу не витримав після чергового свистка арбітра.

У неділю, 24 жовтня, "Динамо", яке днями програло "Барселоні" (1:0) в Лізі чемпіонів, в рамках центрального матчу 12-го туру приймало "Дніпро-1". Зустріч відбулася в Києві на НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів. Луческу в одному з епізодів гри був дуже різкий з рефері.

Відповідне відео є на YouTube-каналі Профутбол Digital.

У першому таймі за рахунку 0:0 сталося зіткнення за участю форварда "Біло-синіх" Еріка Раміреса і захисника "Дніпра-1". Головний рефері зустрічі Дмитро Крівушкін свиснув фол, що дуже не сподобалося Містеру. Луческу почав кричати арбітру: "Був корпус, алло! У матчі з "Барселоною" було те ж саме. У тебе тут інший футбол. Ти бачив "Барселона" проти нас? Ти бачив, що сталося? З Гармашем. Не бачив?

Відео інциденту:

Відзначимо, "Динамо" у другому таймі забило дніпрянам два голи, що ознаменувало перемогу киян. Голи на рахунку Віктора Циганкова і Дениса Гармаша. За підсумками 12-и турів підопічні Луческу (32 очка) зберегли за собою одноосібне лідерство в першості, "Дніпро-1" (22 очки) — п’ятий.

Відеоогляд матчу "Динамо" — "Дніпро-1":

Раніше "Телеграф" повідомляв, що травмований Артем Бесєдін висміяв ситуацію з відсутністю забивних форвардів в "Динамо".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Мірча Луческу #ФК Дніпро-1
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