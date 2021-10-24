"Был корпус, алло!" Луческу обезумел после спорного свистка арбитра (видео)

Главный тренер киевлян Мирча Луческу не выдержал после очередного свистка арбитра.

В воскресенье, 24 октября, "Динамо", которое на днях проиграло "Барселоне" (1:0) в Лиге чемпионов, в рамках центрального матча 12-го тура принимало "Днепр-1". Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Луческу в одном из эпизодов игры был весьма резок с рефери.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале Профутбол Digital.

В первом тайме при счете 0:0 произошло столкновение с участием форварда "Бело-синих" Эрика Рамиреса и защитника "Днепра-1". Главный рефери встречи Дмитрий Кривушкин свистнул фол, что очень не понравилось Мистеру. Луческу начал кричать арбитру: "Был корпус, алло! В матче с "Барселоной" было то же самое. У тебя здесь другой футбол. Ты видел "Барселона" против нас? Ты видел, что случилось? С Гармашем. Не видел?

Видео инцидента:

Отметим, "Динамо" во втором тайме забило днепрянам два гола, что ознаменовало победу киевлян. Голы на счету Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша. По итогам 12-и туров подопечные Луческу (32 очка) сохранили за собой единоличное лидерство в первенстве, "Днепр-1" (22 очка) — пятый.

Видеообзор матча "Динамо" — "Днепр-1":

Ранее "Телеграф" сообщал, что травмированный Артем Беседин высмеял ситуацию с отсутствием забивных форвардов в "Динамо".