Муж Шакиры поставил "Динамо" на колени: видеообзор матча с "Барселоной"

Киевляне проиграли второй матч кряду.

В среду, 20 октября, киевское "Динамо", которое на днях разгромило "Львов" (1:4) в чемпионате Украины, провело гостевой поединок 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Барселоны". Встреча состоялась столице Каталонии на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В первом тайме киевляне полностью отдали инициативу хозяевам, проведя лишь две атаки с ударами за 45 минут. Каталонцы, в свою очередь, использовали тактику навесов и почти преуспели в этом, но Люку де Йонгу немного не хватало точности. После очередного заброса "Бело-синие" пропустили. На 36-й минуте Жорди Альба навесил в штрафную, а Жерар Пике, который является мужем известной певицы Шакиры, без сопротивления защитников расстрелял ворота Георгия Бущана.

Во втором тайме картина игры не изменилась. "Бело-синие", находясь под прессингом, с трудом пересекали даже центральную линию, а вот каталонцы традиционно раскатывали позиционные атаки.

"Барселона" 1:0 "Динамо"

Гол: Пике 36ʼ

Видео гола Пике:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" в первом туре ЛЧ дало бой "Бенфике" (0:0), а затем "Бело-синие" были разбиты "Баварией" (5:0). Таким образом, киевляне занимают последнее место в группе Е.

Добавим, что "Динамо" U-19 дало бой "Барселоне" U-19 в матче Юношеской лиги УЕФА (0:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу обиделся на Владислава Супрягу во время последнего матча УПЛ. Тем не менее форвард вышел в старте в игре с "Барселоной". В 4-м туре ЛЧ "Бело-синие" вновь сыграют с "Сине-гранатовыми", но на этот раз дома. Эта встреча запланирована на 2 ноября.