"Динамо" сыграло вничью с "Барселоной": видеообзор матча

Юношеская команда киевлян дала бой каталонцам.

В среду, 20 октября, команда "Динамо" U-19 провела гостевой поединок 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22 с одногодками из "Барселоны". Встреча прошла на "Мини Эстади" в Сан-Жоан-Деспи перед игрой основных команд и завершилась со счетом 0:0.

Киевляне здорово смотрелись в игре и создали несколько убойных моментов, однако инициатива все же была на стороне хозяев, которые нанесли на 10 ударов больше, чем соперники (18 против 10). Тем не менее ничья в Испании гарантировал киевлянам первое место после первого круга еврокубка.

Видеообзор матча "Барселона" U-19 — "Динамо" U-19:

Турнирное положение команд в группе Е:

Турнирное положение команд в группе Е Юношеской лиги УЕФА

Ранее "Телеграф" сообщал, что команда "Шахтера" U-19 разбила "Реал" U-19 в Киеве (3:2), а вот основа "Горняков" потерпела сокрушительное поражение от "Сливочных" (0:5).

Напомним, в матче юношеских команд "Динамо" и "Шахтера" комментатор первых допустил эпический ляп, отпраздновав гол дончан в прямом эфире. К слову, "Горняки" даже сделали подарок незадачливому диктору.