Воротар збірної включив режим Мессі у матчі Кубка України (відео)

Визначився другий чвертьфіналіст Кубка України-2022.

У середу, 27 жовтня, "Верес" у рамках матчу 1/8 фіналу Кубка України сезону 2021/22 приймав "Ворсклу", яка нещодавно дала бій "Шахтарю" (0:2) у 12-му турі УПЛ. Зустріч відбулася у Луцьку на стадіоні "Авангард" та завершилася з рахунком 1:3 на користь гостей.

Перемогу полтавцям принесли точні удари Ібрагіма Кане, Івана Пешича та Сергія Яворського, а також впевнена гра у воротах у виконанні кіпера збірної України Дмитра Різника. У складі "Вереса" голом відзначився Михайло Сергійчук, який реалізував 11-метровий удар у компенсований час.

Зазначимо, у другому таймі Різник, рятуючи ситуацію біля своїх воріт, вирішив не банально винести м’яч якнайдалі, а за допомогою обманних рухів пройти гравців "Вереса". У результаті кіпер пройшов двох суперників, а потім нарвався на брутальний фол з боку Віталія Дахновського. Рефері відразу видалив польового футболіста, і полтавці в комфортній більшості легко довели справу до перемоги. "Ворскла" пробилася до чвертьфіналу турніру. Поєдинки цієї стадії заплановано на весну 2022 року.

Відеоогляд матчу "Верес" — "Ворскла" (момент з Різником дивитися з 4:17):

Раніше "Телеграф" повідомляв, що першим чвертьфіналістом КУ стала "Олександрія", яка забила "Металісту-1925" 5 голів.