"Шахтар" переміг з суддівським скандалом: відеоогляд центрального матчу туру (відео)

Донецький клуб у більшості обіграв "Ворсклу".

У суботу, 23 жовтня, донецький "Шахтар", який днями з великим рахунком поступився "Реалу" в Лізі чемпіонів (0:5), провів виїзний поєдинок проти "Ворскли". Зустріч відбулася в Полтаві на стадіоні імені Бутовського і завершилася з рахунком 0:2 на користь гостей.

Перемогу "Гірники" здобули завдяки голам Тете і Манора Соломона, правда, забили донеччани, перебуваючи в чисельній більшості. Саме вилучення гравця полтавчан Олів’є Тілля додало поєдинку скандального забарвлення. Люксембуржец отримав дві жовті картки в 1-му таймі, і якщо з першої сперечатися немає сенсу, то до другого попередження є певні питання. Крім того, у другому таймі "Ворскла" претендувала на пенальті, але перевірка VAR не показала порушення правил. Судила гру бригада арбітрів на чолі з Сергієм Бойком.

Повний відеоогляд зустрічі:

"Шахтар" (29 очок) наздогнав "Динамо" і в наступному турі зіграє з "Десною" (30.10.2021), а "Ворскла", в свою чергу, (24 очка) залишилася третьою. У наступній грі полтавці проведуть поєдинок проти "Чорноморця" (01.11.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" в минулому турі розправився з "Зорею" (6:1).