Укр

"Шахтер" победил с судейским скандалом: видеообзор центрального матча тура (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Ворскла" - "Шахтер" Новость обновлена 23 октября 2021, 19:13
"Ворскла" - "Шахтер"

Донецкий клуб в большинстве обыграл "Ворсклу".

В субботу, 23 октября, донецкий "Шахтер", который на днях с крупным счетом уступил "Реалу" в Лиге чемпионов (0:5), провел выездной поединок против "Ворсклы". Встреча состоялась в Полтаве на стадионе имени Бутовского и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Победу "Горняки" добыли благодаря голам Тете и Манора Соломона, правда, забили дончане, находясь в численном большинстве. Именно удаление игрока полтавчан Оливье Тилля придало поединку скандальный окрас. Люксембуржец получил две желтые карточки в 1-м тайме, и если с первой спорить нет смысла, то ко второму предупреждение есть определенные вопросы. Кроме того, во втором тайме "Ворскла" претендовала на пенальти, но проверка VAR не показала нарушение правил. Судила игру бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео удаления Тилля:

Видео гола Тете:

Видео гола Соломона:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее. 

"Шахтер" (29 очков) догнал "Динамо" и в следующем туре сыграет с "Десной" (30.10.2021), а "Ворскла", в свою очередь, (24 очка) осталась третьей. В следующей игре полтавчане проведут поединок против "Черноморца" (01.11.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" в прошлом туре расправился с "Зарей" (6:1).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Ворскла #УПЛ
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