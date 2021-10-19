Укр

"Шахтер" деклассирован "Реалом" в Киеве: видео погрома

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Шахтер" - "Реал" Новость обновлена 20 октября 2021, 00:30
"Шахтер" - "Реал"

Донецкий клуб был бит в Киеве.

Во вторник, 19 октября, донецкий "Шахтер", который на днях уничтожил "Зарю" (6:1) в первенстве Украины, принимал мадридский "Реал" в рамках матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Встреча 3-го тура состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 0:5 в пользу именитых гостей.

"Горняки" довольно неплохо смотрелись в поединке до первого пропущенного гола. На 37-й минуте Сергей Кривцов сыграл на опережение и переправил мяч в свои ворота. Во втором тайме "Сливочные" попросту уничтожили дончан, особенно издевательским оказался второй гол Винисиуса Жуниора, а точку в игре поставили Родриго и Бензема.

"Шахтер" - "Реал" 0:5

Голы Кривцов 37ʼ (автогол), Винисиус 51ʼ, 56ʼ, Родриго 65ʼ, Бензема 90+1ʼ

Полный видеообзор поединка:

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе D Лиги чемпионов
Турнирное положение команд в группе D Лиги чемпионов

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл "Шерифу" (0:2), а во втором "Горняки" сыграли вничью с "Интером" (0:0).

Отметим, в 10-м туре УПЛ "Шахтер" не сумел обыграть "Динамо" (0:0) и упустил возможность догнать киевлян в турнирной таблице ЧУ.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Реал #Лига Чемпионов
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