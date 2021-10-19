"Шахтар" у Києві пропустив від "Реалу" одразу п'ять м'ячів: відео погрому

Донецький клуб був битий в Києві.

У вівторок, 19 жовтня, донецький "Шахтар", який днями знищив "Зорю" (6:1) в першості України, приймав мадридський "Реал" в рамках матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. Зустріч 3-го туру відбулася в Києві на НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 0:5 на користь іменитих гостей.

"Гірники" досить непогано виглядали в поєдинку до першого пропущеного гола. На 37-й хвилині Сергій Кривцов зіграв на випередження і переправив м’яч у свої ворота. У другому таймі "Вершкові" просто знищили донеччан, особливо знущальним виявився другий гол Вінісіуса Жуніора, а крапку у грі поставили Родріго і Бензема.

"Шахтар" — "Реал" 0:5

Голи: Кривцов 37’ (автогол), Вінісіус 51’, 56’, Родріго 65’, Бензема 90+1ʼ

Повний відеоогляд поєдинку:

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд в групі D Ліги чемпіонів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в першому турі Ліги чемпіонів "Шахтар" програв "Шерифу" (0:2), а в другому "Гірники" зіграли внічию з "Інтером" (0:0).

Відзначимо, в 10-му турі УПЛ "Шахтар" не зумів обіграти "Динамо" (0:0) і упустив можливість наздогнати киян в турнірній таблиці ЧУ.