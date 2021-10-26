У матчі Кубка України забили одразу 7 голів: відеоогляд супергри "Металіст-1925" — "Олександрія"

За заповітну путівку до чвертьфіналу боролися "Металіст-1925" та "Олександрія".

У вівторок, 26 жовтня, "Металіст-1925", який днями розгромив "Інгулець" (4:0) у 12-му турі УПЛ, приймав "Олександрію" в рамках матчу 1/8 фіналу Кубка України. Зустріч пройшла у Харкові на ОСК "Металіст" і завершилася з рахунком 2:5 на користь гостей.

Перемогу "Олександрії" принесли точні удари Еміля Мустафаєва (дубль), Олега Білика, Ігоря Кирюханцева та Дениса Устименка. Господарі на все це відповіли голами Дмитра Криськіва та Андрія Ременюка.

Повний відеоогляд зустрічі:

Таким чином, "Олександрія" першою пробилася до чвертьфіналу турніру, який відбудеться навесні 2022 року.

Розклад решти матчів 1/8 фіналу Кубка України-2022:

27.10. 14:00 "Верес" — "Ворскла" -

27.10. 17:00 "Маріуполь" — "Динамо" Київ

27.10. 19:30 "Чорноморець" — "Шахтар" Донецьк

28.10. 14:00 "Альянс" — "Львів"

Перенесений ЛНЗ Черкаси — "Дніпро-1"

28.10. 19:00 "Рух" Львів — "Зоря"

28.10. 19:30 "Металіст" Харків — "Колос"

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися у прямому ефірі в Україні гру "Металіст" — "Колос".