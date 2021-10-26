В матче Кубка Украины забили сразу 7 голов: видеообзор суперигры "Металлист-1925" - "Александрия"

За заветную путевку в четвертьфинал сражались "Металлист-1925" и "Александрия".

Во вторник, 26 октября, "Металлист-1925", который на днях разгромил "Ингулец" (4:0) в 12-м туре УПЛ, принимал "Александрию" в рамках матча 1/8 финала Кубка Украины. Встреча прошла в Харькове на ОСК Металлист" и завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

Победу "Александрии" принесли точные удары Эмиля Мустафаева (дубль), Олега Билыка, Игоря Кирюханцева и Дениса Устименко. Хозяева на все это ответили голами Дмитрия Крыськива и Андрея Ременюка.

Полный видеообзор встречи:

Таким образом, "Александрия" первой пробилась в четвертьфинал турнира, который состоится весной 2022 года.

Расписание остальных матчей 1/8 финала Кубка Украины-2022:

27.10. 14:00 "Верес" — "Ворскла"-

27.10. 17:00 "Мариуполь" — "Динамо" Киев

27.10. 19:30 "Черноморец" — "Шахтер" Донецк

28.10. 14:00 "Альянс" — "Львов"

Перенесен ЛНЗ Черкасcы — "Днепр-1"

28.10. 19:00 "Рух" Львов — "Заря"

28.10. 19:30 "Металлист" Харьков — "Колос"

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть в прямом эфире в Украине игру "Металлист" — "Колос".