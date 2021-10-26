Укр

В матче Кубка Украины забили сразу 7 голов: видеообзор суперигры "Металлист-1925" - "Александрия"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Кубок Украины Новость обновлена 26 октября 2021, 21:43
Кубок Украины

За заветную путевку в четвертьфинал сражались "Металлист-1925" и "Александрия".

Во вторник, 26 октября, "Металлист-1925", который на днях разгромил "Ингулец" (4:0) в 12-м туре УПЛ, принимал "Александрию" в рамках матча 1/8 финала Кубка Украины. Встреча прошла в Харькове на ОСК Металлист" и завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

Победу "Александрии" принесли точные удары Эмиля Мустафаева (дубль), Олега Билыка, Игоря Кирюханцева и Дениса Устименко. Хозяева на все это ответили голами Дмитрия Крыськива и Андрея Ременюка.

Полный видеообзор встречи:

Таким образом, "Александрия" первой пробилась в четвертьфинал турнира, который состоится весной 2022 года. 

Расписание остальных матчей 1/8 финала Кубка Украины-2022:

  • 27.10. 14:00 "Верес" — "Ворскла"-
  • 27.10. 17:00 "Мариуполь" — "Динамо" Киев
  • 27.10. 19:30 "Черноморец" — "Шахтер" Донецк
  • 28.10. 14:00 "Альянс" — "Львов"
  • Перенесен ЛНЗ Черкасcы — "Днепр-1"
  • 28.10. 19:00 "Рух" Львов — "Заря"
  • 28.10. 19:30 "Металлист" Харьков — "Колос"

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть в прямом эфире в Украине игру "Металлист" — "Колос".

Теги:
#Футбол #ФК Александрия #Кубок Украины #ФК Металлист 1925
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