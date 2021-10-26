Укр

"Металлист" - "Колос": где и когда смотреть матч 1/8 финала Кубка Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Болельщик "Металлиста" Новость обновлена 26 октября 2021, 18:25
Болельщик "Металлиста"

Харьковский клуб ожидает испытание в виде представителя УПЛ.

Харьковский клуб ожидает испытание в виде представителя УПЛ.

В четверг, 28 октября, "Металлист", который планирует подписать дорогущего футболиста из Бразилии, в рамках матча 1/8 финала Кубка Украины 2021/22 примет "Колос". Встречу представителей Первой лиги и УПЛ в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Футбол 2", начало поединка — в 19:30 по киевскому времени.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора. 

Кроме того, онлайн видеотрансляция встречи будет доступна на платформе oll.tv (требуется подписка). По окончании поединка на сайте "Телеграф" можно будет посмотреть видеообзор игры.

Отметим, "Металлист" подходит к игре в качестве неоспоримого лидера Первой лиги. В своем последнем поединке харьковчане убедительно переиграли "Подолье" (3:0). "Колос", в свою очередь, в 12-м туре чемпионата Украины минимально уступил на выезде "Заре" (1:0).

Победитель матча "Металлист" — "Колос" пробьется в четвертьфинал Кубка Украины. Игры этой стадии запланированы на весну 2022 года, а финал турнира — на май следующего года. Со всеми парами 1/8 финала КУ можно ознакомиться у нас на сайте.

Теги:
#Футбол #ФК Металлист #Кубок Украины #ФК Колос
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