"Металлист" предлагает десятки миллионов за бразильца
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Харьковский клуб планирует усилиться перед УПЛ.
Футбольный клуб "Металлист", который на прошлой неделе проиграл впервые в сезоне, нацелился на приобретение игрока "Сан-Паулу" Паулиньо.
Об этом сообщает Goal.
По информации источника, харьковский клуб сделал предложение "Сан-Паулу" по 23-летнему Паулиньо в размере 1,8 млн евро (около 55 млн гривен). Бразильцы не против продать игрока, однако не хотят расставаться со 100% прав на футболиста, чтобы претендовать на солидную сумму в случае дальнейшей перепродажи.
Отмечается, что "Сан-Паулу" планирует устроить распродажу футболистов, чтобы уложиться в бюджет. Однако сделка с командой Первой лиги может и не состояться, несмотря на плохое финансовое положение бразильского клуба. Контракт Паулиньо с "Сан-Паулу" действует до 31 декабря 2021 года, а Transfermarkt оценивает правого вингера в 1 млн евро.
Ранее "Телеграф" сообщал о ляпе вратаря "Металлиста" Александра Рыбки в матче против "Горняк-Спорта".
"Телеграф" напоминает, что недавно после гостевого матча "Металлиста" вспыхнул скандал с участием фанатов "Кривбасса".
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