"Металіст" пропонує десятки мільйонів за бразильця
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Харківський клуб планує підсилитися перед УПЛ.
Футбольний клуб "Металіст", який минулого тижня програв вперше в сезоні, націлився на придбання гравця "Сан-Паулу" Пауліньо.
Про це повідомляє Goal.
За інформацією джерела, харківський клуб зробив пропозицію "Сан-Паулу" по 23-річному Пауліньо в розмірі 1,8 млн євро (близько 55 млн гривень). Бразильці не проти продати гравця, проте не хочуть розлучатися зі 100% прав на футболіста, щоб претендувати на солідну суму в разі подальшого перепродажу.
Відзначається, що "Сан-Паулу" планує влаштувати розпродаж футболістів, щоб укластися в бюджет. Однак угода з клубом Першої ліги може і не відбутися, незважаючи на погане фінансове становище бразильського клубу. Контракт Пауліньо з "Сан-Паулу" діє до 31 грудня 2021 року, а Transfermarkt оцінює правого вінгера в 1 млн євро.
Раніше "Телеграф" повідомляв про ляп воротаря "Металіста" Олександра Рибки в матчі проти "Гірник-Спорту".
"Телеграф" нагадує, що недавно після гостьового матчу "Металіста" спалахнув скандал за участю фанатів "Кривбасу".
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