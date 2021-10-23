"Металіст" пропонує десятки мільйонів за бразильця

Харківський клуб планує підсилитися перед УПЛ.

Футбольний клуб "Металіст", який минулого тижня програв вперше в сезоні, націлився на придбання гравця "Сан-Паулу" Пауліньо.

Про це повідомляє Goal.

За інформацією джерела, харківський клуб зробив пропозицію "Сан-Паулу" по 23-річному Пауліньо в розмірі 1,8 млн євро (близько 55 млн гривень). Бразильці не проти продати гравця, проте не хочуть розлучатися зі 100% прав на футболіста, щоб претендувати на солідну суму в разі подальшого перепродажу.

Відзначається, що "Сан-Паулу" планує влаштувати розпродаж футболістів, щоб укластися в бюджет. Однак угода з клубом Першої ліги може і не відбутися, незважаючи на погане фінансове становище бразильського клубу. Контракт Пауліньо з "Сан-Паулу" діє до 31 грудня 2021 року, а Transfermarkt оцінює правого вінгера в 1 млн євро.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ляп воротаря "Металіста" Олександра Рибки в матчі проти "Гірник-Спорту".

"Телеграф" нагадує, що недавно після гостьового матчу "Металіста" спалахнув скандал за участю фанатів "Кривбасу".