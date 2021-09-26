"В кальянній побачимо когось — е***о будемо бити": вболівальники "Кривбасу" пригрозили футболістам (відео)

Вболівальники "Кривбасу" незадоволені виступом команди.

Центральна гра 10-го туру Першої ліги України сезону 2021/22 "Кривбас" — "Металіст" не обійшлася без інцидентів.

Про це повідомив блогер Дмитро Поворознюк на своїй сторінці в Instagram.

Після поєдинку, який завершився розгромною перемогою "Металіста" з рахунком 0:5, фанати "Кривбасу" на підвищених тонах поспілкувалися з командою. Зокрема, фани пригрозили футболістам, якщо ті надумають відвідати кальянну.

Увага. На відео присутня ненормативна лексика:

Відеоогляд матчу "Кривбас" — "Металіст":

Відзначимо, за "Металіст" голами відзначилися Іван Зотько (автогол), Матеус Пейшоту (дубль), Фарес Балулі і Кадім Харріс. Таким чином, харківський клуб після 10 турів продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю з 28 очками в активі. Команда Олександра Кучера має приголомшливу різницю м’ячів — 28:4 і продовжує йти до своєї мети — вихід в УПЛ і єврокубки. "Кривбас", в свою чергу, з 20 балами йде на другій позиції в Першій лізі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що футболіст збірної України Роман Яремчук оформив дубль за "Бенфіку".