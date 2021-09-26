Рус

Кращий гравець матчу: Яремчук забив два голи за "Бенфіку" (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
97
Роман Яремчук Новина оновлена 26 вересня 2021, 13:18
Роман Яремчук

Роман Яремчук виправдовує довіру тренера.

Нападаючий збірної України і лісабонської "Бенфіки" Роман Яремчук, який недавно забив гол через 5 хвилин після свого виходу на поле, оформив дубль у чемпіонаті Португалії. Більш того, українець отримав нагороду "Гравець матчу".

Про це повідомляє прес-служба "Орлів" в Twitter.

У поєдинку сьомого туру португальської першості Яремчук вистрілив дублем у ворота "Віторії Гімарайнш". На 30-й хвилині зустрічі Роман технічно перекинув воротаря в ситуації один на один, а ще через 11 хвилин оформив другий гол після помилки захисника господарів. У підсумку "Бенфіка" виграла матч з рахунком 1:3 і продовжує без втрати очок лідирувати в чемпіонаті.

Яремчук за підсумками поєдинку дісталася індивідуальна нагорода.

Відео голів Яремчука — в огляді матчу "Віторія Гімарайнш" — "Бенфіка":

Відзначимо, 25 вересня голом у Серії А відзначився Руслан Маліновський. "Малина" розрядив свою гармату в грі з "Інтером " і допоміг "Аталанті" добути очко в поєдинку з чемпіонами Італії. До слова, Руслана не викликали в збірну України на найближчі матчі відбору на чемпіонат світу.

Раніше Яремчук розповів, як проходить його адаптація в Португалії.

Теги:
#Футбол #ФК Бенфіка #Роман Яремчук
Олександр Усик
Бокс
"У президенти!" Як українці сприйняли перемогу Усика у поєдинку з Джошуа
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Усик
"У президенти!" Як українці сприйняли перемогу Усика у поєдинку з Джошуа
Дата публікації
Категорія
Статистика захворюваності COVID-19 на 26.09.2021
Госпіталізованих все більше: свіже зведення COVID-19 в Україні на 26 вересня
Дата публікації
Категорія
Ігор Кондратюк
Кондратюк про виступи російських зірок в Україні: "Моя версія – СБУ та деякі владні мужі на цьому заробляють"
Дата публікації
Категорія
Перед спікером Ради стоїть непростий вибір
Разумкова ставлять перед політичним вибором — підставитися самому або ризикувати відставкою
Дата публікації
Категорія
Віра Платонова
Глава Visa Україна Віра Платонова: Якби я була студенткою з 1000 доларів в руках, вклала б їх у навчання джіджітал-маркетингу