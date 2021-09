Кращий гравець матчу: Яремчук забив два голи за "Бенфіку" (відео)

Нападаючий збірної України і лісабонської "Бенфіки" Роман Яремчук, який недавно забив гол через 5 хвилин після свого виходу на поле, оформив дубль у чемпіонаті Португалії. Більш того, українець отримав нагороду "Гравець матчу".

Про це повідомляє прес-служба "Орлів" в Twitter.

У поєдинку сьомого туру португальської першості Яремчук вистрілив дублем у ворота "Віторії Гімарайнш". На 30-й хвилині зустрічі Роман технічно перекинув воротаря в ситуації один на один, а ще через 11 хвилин оформив другий гол після помилки захисника господарів. У підсумку "Бенфіка" виграла матч з рахунком 1:3 і продовжує без втрати очок лідирувати в чемпіонаті.

Яремчук за підсумками поєдинку дісталася індивідуальна нагорода.

💪 The face says it all: Yaremchuk is the Man of the Match!#VSCSLB #WeAreBenfica #CHUKDAY pic.twitter.com/1TsTRkxw6k