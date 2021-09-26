Кращий гравець матчу: Яремчук забив два голи за "Бенфіку" (відео)
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Роман Яремчук виправдовує довіру тренера.
Нападаючий збірної України і лісабонської "Бенфіки" Роман Яремчук, який недавно забив гол через 5 хвилин після свого виходу на поле, оформив дубль у чемпіонаті Португалії. Більш того, українець отримав нагороду "Гравець матчу".
Про це повідомляє прес-служба "Орлів" в Twitter.
У поєдинку сьомого туру португальської першості Яремчук вистрілив дублем у ворота "Віторії Гімарайнш". На 30-й хвилині зустрічі Роман технічно перекинув воротаря в ситуації один на один, а ще через 11 хвилин оформив другий гол після помилки захисника господарів. У підсумку "Бенфіка" виграла матч з рахунком 1:3 і продовжує без втрати очок лідирувати в чемпіонаті.
Яремчук за підсумками поєдинку дісталася індивідуальна нагорода.
💪 The face says it all: Yaremchuk is the Man of the Match!#VSCSLB #WeAreBenfica #CHUKDAY pic.twitter.com/1TsTRkxw6k— SL Benfica (@slbenfica_en) September 25, 2021
Відео голів Яремчука — в огляді матчу "Віторія Гімарайнш" — "Бенфіка":
Відзначимо, 25 вересня голом у Серії А відзначився Руслан Маліновський. "Малина" розрядив свою гармату в грі з "Інтером " і допоміг "Аталанті" добути очко в поєдинку з чемпіонами Італії. До слова, Руслана не викликали в збірну України на найближчі матчі відбору на чемпіонат світу.
Раніше Яремчук розповів, як проходить його адаптація в Португалії.
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