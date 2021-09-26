Лучший игрок матча: Яремчук забил два гола за "Бенфику" (видео)
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Роман Яремчук оправдывает доверие тренера.
Нападающий сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук, который недавно забил гол спустя 5 минут после своего выхода на поле, оформил дубль в чемпионате Португалии. Более того, украинец получил награду "Игрок матча".
Об этом сообщает пресс-служба "Орлов" в Twitter.
В поединке седьмого тура португальского первенства Яремчук выстрелил дублем в ворота "Витории Гимарайнш". На 30-й минуте встречи Роман технично перебросил вратаря в ситуации один на один, а еще через 11 минут оформил второй гол после ошибки защитника хозяев. В итоге "Бенфика" выиграла матч со счетом 1:3 и продолжает без потери очков лидировать в чемпионате.
Яремчук по итогам поединка досталась индивидуальная награда.
💪 The face says it all: Yaremchuk is the Man of the Match!#VSCSLB #WeAreBenfica #CHUKDAY pic.twitter.com/1TsTRkxw6k— SL Benfica (@slbenfica_en) September 25, 2021
Видео голов Яремчука — в обзоре матча "Витория Гимарайнш" — "Бенфика":
Отметим, 25 сентября голом в Серии А отметился Руслан Малиновский. "Малина" разрядил свою пушку в игре с "Интером" и помог "Аталанте" добыть очко в поединке с чемпионами Италии. К слову, Руслана не вызвали в сборную Украины на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира.
Ранее Яремчук рассказал, как проходит его адаптация в Португалии.
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