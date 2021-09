Лучший игрок матча: Яремчук забил два гола за "Бенфику" (видео)

Нападающий сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук, который недавно забил гол спустя 5 минут после своего выхода на поле, оформил дубль в чемпионате Португалии. Более того, украинец получил награду "Игрок матча".

Об этом сообщает пресс-служба "Орлов" в Twitter.

В поединке седьмого тура португальского первенства Яремчук выстрелил дублем в ворота "Витории Гимарайнш". На 30-й минуте встречи Роман технично перебросил вратаря в ситуации один на один, а еще через 11 минут оформил второй гол после ошибки защитника хозяев. В итоге "Бенфика" выиграла матч со счетом 1:3 и продолжает без потери очков лидировать в чемпионате.

Яремчук по итогам поединка досталась индивидуальная награда.

💪 The face says it all: Yaremchuk is the Man of the Match!#VSCSLB #WeAreBenfica #CHUKDAY pic.twitter.com/1TsTRkxw6k