Лучший игрок матча: Яремчук забил два гола за "Бенфику" (видео)

Роман Яремчук оправдывает доверие тренера.

Нападающий сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук, который недавно забил гол спустя 5 минут после своего выхода на поле, оформил дубль в чемпионате Португалии. Более того, украинец получил награду "Игрок матча".

Об этом сообщает пресс-служба "Орлов" в Twitter.

В поединке седьмого тура португальского первенства Яремчук выстрелил дублем в ворота "Витории Гимарайнш". На 30-й минуте встречи Роман технично перебросил вратаря в ситуации один на один, а еще через 11 минут оформил второй гол после ошибки защитника хозяев. В итоге "Бенфика" выиграла матч со счетом 1:3 и продолжает без потери очков лидировать в чемпионате.

Яремчук по итогам поединка досталась индивидуальная награда.

Видео голов Яремчука — в обзоре матча "Витория Гимарайнш" — "Бенфика":

Отметим, 25 сентября голом в Серии А отметился Руслан Малиновский. "Малина" разрядил свою пушку в игре с "Интером" и помог "Аталанте" добыть очко в поединке с чемпионами Италии. К слову, Руслана не вызвали в сборную Украины на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира.

Ранее Яремчук рассказал, как проходит его адаптация в Португалии.