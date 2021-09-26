"В кальянной увидим кого-то - е***о будем бить": болельщики "Кривбасса" пригрозили футболистам (видео)

Болельщики "Кривбасса" недовольны выступлением команды.

Центральная игра 10-го тура Первой лиги Украины сезона 2021/22 "Кривбасс" — "Металлист" не обошлась без инцидентов.

Об этом сообщил блогер Дмитрий Поворознюк на своей страничке в Instagram.

После поединка, который завершился разгромной победой "Металлиста" со счетом 0:5, фанаты "Кривбасса" на повышенных тонах пообщались с командой. В частности, фаны пригрозили футболистам, если те надумают посетить кальянную.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика:

Видеообзор матча "Кривбасс" — "Металлист":

Отметим, за "Металлист" голами отметились Иван Зотько (автогол), Матеус Пейшоту (дубль), Фарес Балули и Кадим Харрис. Таким образом, харьковский клуб после 10 туров продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу с 28 очками в активе. Команда Александра Кучера имеет потрясающую разницу мячей — 28:4 и продолжает идти к своей цели — выход в УПЛ и еврокубки. "Кривбасс", в свою очередь, с 20 баллами идет на второй позиции в Первой лиге.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист сборной Украины Роман Яремчук оформил дубль за "Бенфику".