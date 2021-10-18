Аутсайдер Першої ліги завдав першої поразки "Металісту" Ярославського (ВІДЕО)

На два голи "Агробізнеса" харків’яни змогли відповісти лише одним влучним ударом

У матчі 14-го туру Першої ліги чемпіонату України "Агробізнес" (Волочиськ, Хмельницька область) сенсаційно обіграв лідера турніру — харківський "Металіст" з рахунком 2:1.

"Агробізнесу" швидко відкрити рахунок — на 5-й хвилині Руслан Черненко забив свій перший гол в поточному сезоні. Втім, через 7 хвилин харків’яни зрівняли рахунок завдяки точному удару захисника Олександра Мізюк.

Здавалося б, "Металіст" звично візьме гру під свій контроль і зуміє знайти варіанти для переможних голів, але "Агробізнес" зміг піднести іменитим гостям ще один сюрприз. На 24-й хвилині Ігор Бойчук класно завершив стрімку атаку господарів поля, зробивши рахунок 2:1.

На подив, підопічні Олександра Кучера виявилися не готові до такого повороту і до останніх хвилин не зуміли створити жодного хорошого гольового моменту. Створити небезпеку біля воріт "Агробізнесу" жовто-синім вдалося лише після 88-ї хвилини, коли Руслан Фомін та Матеус Пейшото двічі майже напевно били по воротах гостей. Але в першому випадку здорово зіграв воротар Олег Мозіль, а в другому голкіпера підстрахував захисник, який вибив м’яч з порожніх воріт.

Примітно, що вперше в цьому сезоні "Металіст" пропустив в одному матчі більше одного м’яча.

Таким чином харків’яни вперше поступилися в поточному сезоні. Після матчу в Волочиську у них залишилося 35 очок і 7 балів відриву в "Кривбасу", що йде на другому місці. Втім, криворіжців ще може обійти "Альянс", у якого 26 очок і матч в запасі.

"Агробізнес" же набрав 12 очок і розташувався на 13-му місці.

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